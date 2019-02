Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Georges et Marie Thérèse Mahalatchimy ont fêté ce dimanche leurs 55 ans de mariage en présence du Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, accompagné de Marie Claire Lacaille, Adjointe à la 3èmejeunesse et du Conseiller Claude Cressence. Georges est un ancien employé communal. Les amoureux ont 4 enfants, 14 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants.

