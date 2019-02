Publié il y a 14 heures / Actualisé il y a 13 heures

Après le concours du plus rapide mangeur de sauté de mines l'an dernier, Tonton Polo et l'association Culturelle Laleu Chinoise organisent le concours du plus gros mangeur de riz cantonnais le dimanche 17 février 2019 dans le Parc du 20 Décembre. Les inscriptions se feront sur place dès 10h00 mais d'ores et déjà pour information sachez que chaque compétiteur devra avaler intégralement plusieurs bols de 250 à 300 grammes. Selon Tonton Polo, restaurateur, " il faut s'attendre à ce que le champion mange environ 8 bols soit plus de 2 kg de riz cantonnais. A chacun sa technique, certains ingurgitent beaucoup d'eau et ce n'est pas forcément le plus gros qui gagnera " explique Tonton Polo.

