Ce mercredi 13 février, c'était jour d'inauguration à Portail. Le stade de Portail nouvellement réhabilité accueillait ses premiers tirs au but et ses premiers drops aussi... Le Maire, Bruno Domen accompagné de ses élus, du représentant de la Région Réunion, M. Jacques Blard, responsable du Plan de Relance Régional, Daniel Blondy, Président du Comité de Rugby de La Réunion ainsi que les enfants, parents et responsables des clubs de football et de rugby de Saint-Leu ont inauguré ensemble le nouvel équipement sportif.

Pour Bruno Domen, “c’est plus qu’un nouveau terrain, c’est un vrai complexe sportif de type "aire de grand jeu" avec ses équipements annexes, qui a été livré aujourd’hui. Tout a été pensé pour permettre la pratique du rugby et du football, des buts de football et des poteaux de rugby ont été installés ainsi que les tracés réglementaires réalisés pour les deux disciplines. Des abris de touche et de nouvelles clôtures surmontées de filets pare-ballon font partie des nouveaux équipements.”



L’ancienne pelouse était en très mauvais état. Son nouveau revêtement en synthétique permettra une utilisation dense du terrain et demandera peu d’entretien. Il sera ouvert aux clubs de football et de rugby et également aux scolaires.



Les travaux de réhabilitation ont démarré en février 2018.

Montant de l’opération : plus de 900 000 euros. Ce projet étant éligible au plan de relance régionale de la commande publique, la Commune de Saint-Leu a bénéficié d’une subvention régionale qui représente 70% du coût de l’opération.





Lors de son intervention, le Maire a indiqué que le permis de construire était déjà déposé pour la construction des nouveaux vestiaires, sont prévus des espaces de stockage : un pour le rugby et un pour le football. Le montant des travaux est estimé entre 280 000 et 300 000 euros. Le projet est financé entièrement par la Commune de Saint-Leu.



Le Maire a salué à cette occasion le travail des éducateurs et bénévoles qui encadrent les enfants, les jeunes sportifs de Saint-Leu : “Vous faites un travail formidable, je compte sur vous pour transmettre votre amour du sport et aussi pour faire respecter ce nouvel équipement. Trop souvent, nous avons eu à déplorer des incivilités sur les équipements sportifs. C’est inadmissible, et cela pénalise tout le monde. Prenons soin de ce nouvel équipement, de ce nouveau stade de Portail”.



Après avoir coupé le traditionnel ruban tricolore, le Maire a enfilé sa tenue de sport et s’est prêté au jeu des ateliers de football et de rugby avec les enfants.