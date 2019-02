Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Tias, s'apprête à vous faire partager ses histoires, sa sensibilité et les envolées de son imagination sur scène, lors de son concert le 16 février, à l'auditorium Pierre Roselli situé sur le site du Musée Stella Matutina. Ce spectacle sera enregistré en live, avec la participation de la chorale Koulèr Gospel. Accompagné de ses musiciens, Tias reprend les meilleurs titres de ses albums " Aster nous l'est là ", et " Un Rêve, Un Monde " ainsi que des titres en exclusivité. C'est avec son énergie peu commune et une passion contagieuse que cet enfant de l'île de La Réunion vous fera voyager au travers de ses chansons, véhiculant des valeurs fortes qu'il porte dans son métissage.

