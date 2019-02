Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Victoire et Christophe Pothin se sont mariés à la Chaloupe Saint-Leu il y a 60 ans. De leur union sont nés 6 enfants, 10 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. A l'époque, la culture de géranium était une activité très répandue dans les hauts de Saint-Leu et les familles de cultivateurs se côtoyaient et s'entraidaient. C'est ainsi que Victoire et Christophe, qui travaillaient eux aussi dans les champs, se sont rencontrés. Ils se sont mariés quelques mois plus tard. C'est donc, entourés de leur famille et en présence du Maire Bruno Domen, qu'ils ont célébré ce dimanche 17 février 2019 leurs noces de diamant. Deux de leurs enfants, Didier et Guyto ainsi que leur petite-fille Cécile fêtaient également ce dimanche leur anniversaire.

