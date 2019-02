Originaires de Saint-Leu, les organisateurs du festival Art et Union souhaitent continuer d'oeuvrer pour la commune et de développer l'offre culturelle sur le territoire réunionnais. Après deux éditions dans des lieux culturels de la ville et toujours dans l'optique de valoriser le patrimoine, la troisième édition aura lieu au Musée Stella Matutina, lieu emblématique et riche en histoires " lontan ". Elle aura lieu les 20 et 21 avril 2019 au Musée Stella Matutina de Saint-Leu. Le festival recherche actuellement des artistes pour ce volet 2019, les candidatures sont à envoyer avant le 1er mars 2019.

En forte expansion, le théâtre d’improvisation a déjà plusieurs festivals en France et à la Réunion, mais aucun évènement d’improvisation de différentes pratiques artistiques n’existe regroupant aussi bien la danse, la musique et la voix que le théâtre d’improvisation en passant par un spectacle original et novateur d’improvisation culinaire ‘Impro’n’cook. Deux jours dédiées à ces différentes formes d’art afin de décloisonner les secteurs artistiques en menant chacun à se mélanger et proposer des spectacles novateurs et dynamiques. La rencontre entre artistes issus de différentes cultures, milieux et styles artistiques, le public et les participants créent une interaction et permet l’émergence de nouveaux projets culturels.

Appel à candidature

Afol Pa Marmay en partenariat avec le Musée Stella Matutina, organise la 3ème édition de l'évènement Art et Union les 20 et 21 avril 2019. Dans ce cadre, Art et Union accueille pour la 2ème année consécutive, la sélection 3in1pro Réunion. 24 artistes seront sélectionnés sur candidature :

• 8 danseurs (contemporain, hip hop, krump, traditionnel, jazz, classique ...)

• 8 musiciens (instrument live, musique électronique, beatbox ...)

• 8 voix (chant, slam, rap , fonker..)



L'inscription se fait à titre individuel. Pour candidater merci d'envoyer les liens vidéos et audios (Youtube, Facebook, Westranfer ...) avant le 1er Mars à l'adresse suivante : artiary.direction@gmail.com - numéro de téléphone : 0693 802 260

L'évènement, en partenariat avec le festival Art-Iary à Tamatave-Madagascar, a la volonté de créer un véritable échange entre ces deux manifestations. Souhaitant développer les valeurs et coutumes de l’Océan Indien, les organisateur travaillent étroitement avec des associations malgaches et réunionnaises afin de transmettre les pratiques " lontan ". Ils s'engagent lors de ces deux jours à respecter nos valeurs et engagements personnels sur l’écologie.

Retrouvez plus d'information sur les pages Facebook de Art et Union et de Afol Pa Marmay.