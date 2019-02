Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Les élus de la ville de Saint-Leu ont inauguré l'évènement "la Chaloupe en fête" le vendredi 22 février sur le stade Christian Rivière. Organisé sur 3 jours, cet événement permettra aux familles Saint-Leusiennes et Réunionnaises de s'amuser en profitant des animations et des concerts gratuits. Leu Réseau, réseau de lecture publique de la Ville sera également présent à partir de 14h, avec un stand dédié à la lecture pour tous les publics et la distribution gratuite d'ouvrages. Baster était en concert hier soir précédé des artistes Dany'M et Nathy. Ce samedi soir, c'est Black T, Pll, Junior avec DJ Sebb qui seront en tête d'affiche, le groupe Nawar ne pourra se produire pour des raisons de santé. Le groupe est remplacé par Ti Manyel Choka Bleu Band dès 20 heures.

Les élus de la ville de Saint-Leu ont inauguré l'évènement "la Chaloupe en fête" le vendredi 22 février sur le stade Christian Rivière. Organisé sur 3 jours, cet événement permettra aux familles Saint-Leusiennes et Réunionnaises de s'amuser en profitant des animations et des concerts gratuits. Leu Réseau, réseau de lecture publique de la Ville sera également présent à partir de 14h, avec un stand dédié à la lecture pour tous les publics et la distribution gratuite d'ouvrages. Baster était en concert hier soir précédé des artistes Dany'M et Nathy. Ce samedi soir, c'est Black T, Pll, Junior avec DJ Sebb qui seront en tête d'affiche, le groupe Nawar ne pourra se produire pour des raisons de santé. Le groupe est remplacé par Ti Manyel Choka Bleu Band dès 20 heures.