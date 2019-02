Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ambiance était au rendez-vous pour l'après-midi dansant de la troisième jeunesse et des personnes en situation de handicap le mercredi 27 février 2019. D'année en année, le succès de ce rendez-vous dansant et convivial ne faiblit pas. L'adjointe au Maire, Jacqueline Silotia a également participé à cette demie-journée festive organisée pour briser la solitude et laisser de côté les tracas du quotidien, le temps d'un bon séga piqué ou d'une discussion entre amis. Le Sappaph accompagne nos gramounes et nos personnes en situation de handicap tout au long de l'année et dans leur quotidien par le portage de repas, les ateliers mémoire, l'aide à domicile, le transport. Cet après-midi dansant était organisé au foirail.

