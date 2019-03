Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Julien Coutin et Clotilde Coutin née Tionohoue ont fêté ce vendredi 8 mars leurs noces d'orchidée. Agés respectivement de 76 et 77 ans, c'est en famille qu'ils ont célébré leur 55ème anniversaire de mariage en présence de Bruno Domen, Maire de Saint-Leu et de Madame Lacaille, adjointe au maire déléguée à la 3ème jeunesse. De cette union ont vu le jour 4 enfants, 8 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants. Ils se sont rencontrés dans un mariage... et 2 ans plus tard il l'a demandé en mariage. Julien affirme " J'ai trouvé la bonne ! " effectivement 55 ans plus tard les époux Coutin fêtent leurs noces d'Orchidée.

