Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A l'occasion de la manifestation Festi'Park, la circulation sera interdite sur la rue Haute de Saint-Leu, portion comprise entre le rond-point nord et l'entrée sud du parking de la Ravine à compter de ce lundi 11 mars 6 heures et ce jusqu'au mardi 19 mars à 6 heures. La circulation et le stationnement sont interdits sur le parking de la Ravine jusqu'au mercredi 20 mars à 18 heures. Une dérogation est accordée aux véhicules de secours, aux interventions en cas d'urgence et aux véhicules communaux ainsi qu'aux organisateurs de l'événement Festi'Park. (Photo d'illustration)

