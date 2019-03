Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Depuis ce vendredi 23 mars 2019, baignade et les activités nautiques sont interdites sur tout le littoral de Saint-Leu dans la zone comprise entre la plage et 300 mètres au large. Cette décision a été prise après qu'au moins un requin bouledogue d'environ deux mètres ait été vu vers 18 heures ce vendredi dans le lagon au niveau du Four à Chaux et du restaurant Le Château de Sable (ex La Varangue). La plus grande prudence est recommandée (Photo : Facebook/Jean-François Nativel - Video : Inés Léo Giménez)

