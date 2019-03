Des arbustes et des lianes ont été plantés ce matin sur la plage du centre-ville de Saint-Leu. C'est l'aboutissement d'une nouvelle phase de protection du littoral menée par les élèves de CM2 A de l'école élémentaire du centre ville.

Depuis trois ans, ils gèrent avec le soutien de nombreux partenaires l’Aire Marine Educative de Saint-Leu. Cette zone littorale de petite taille fait figure d’exemple.



L’an dernier, le projet pédagogique de la classe de Madame Léandre avait permis de concrétiser un arrêté municipal interdisant de fumer sur la plage. Depuis, l’école s’est dotée d’une pépinière pour mener à bien un projet de végétalisation de la plage. Pour cela les élèves, en véritables géographes, ont effectué des études de sable, avec le soutien technique des partenaires scientifiques du projet AME. Ils ont finalement fait part de leurs résultats et mot d’ordre " Il faut empêcher l’érosion et pour cela planter pour retenir le sable, attirer les tortues, créer des espaces à l’ombre et tout simplement embellir ". Le Maire de Saint-Leu et l’ensemble des partenaires ont répondu à leur appel en valorisant leurs actions et participant à cette action de végétalisation.



Enzo, Laure et leurs camarades ont donc, une fois le constat expliqué aux autorités, concrétisé leur action éco-citoyenne en plantant des " patates à Durand ", des " patates cochon " (plantes rampantes qui évitent l’érosion), des " Veloutiers " et " Manioc marron " (arbustes qui attirent les tortues) et des lataniers rouges et Porcher (arbres qui protègent la plage des nuisances). Bruno Domen accompagné par son adjointe aux affaires scolaires, Michèle Hoarau, a tenu à féliciter les enfants pour cette initiative qui marque leur intérêt pour Saint-leu et la protection de notre littoral. " Un petit pas pour Saint-Leu, un grand pas pour la nature " ont conclu en chœur les élèves.