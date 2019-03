Afin d'améliorer l'organisation des inscriptions aux accueils de loisirs sans hébergement, la Municipalité de Saint-Leu a mis en place une nouvelle procédure. Les inscriptions se dérouleront en deux étapes :

* pré-inscription téléphonique ;

* paiement des frais d'inscription sur site à proximité de chez vous.



1. Pré-inscription téléphonique obligatoire



La Municipalité de Saint-Leu propose aux familles les sites de :



L’Étang



• Centres de loisirs sans hébergement : Du 15 juillet au 02 août 2019

Pour préinscrire les enfants aux centres aérés qui seront organisés dans les écoles maternelle/élémentaire de l’Étang, contacter le 06 92 25 62 08 ou 06 92 07 18 50 ou 0262 71 11 37

• le jeudi 02 mai 2019 de 8h à 16h et le vendredi 03 mai 2019 de 8h à 15h

• du lundi 06 mai au mardi 07 mai 2019 de 8h à 16h.



Saint-Leu



• Centres de loisirs sans hébergement : Du 15 juillet au 02 août 2019

• Activités " Mercredi Jeunesse " : Du 28 août au 18 décembre 2019

(hors vacances scolaires et jours fériés)



Pour préinscrire les enfants aux centres aérés et aux activités " mercredi jeunesse " qui seront organisés dans les écoles maternelle/élémentaire de la Pointe des Châteaux, contacter le 06 92 25 62 08 ou 06 92 07 18 50 ou 0262 71 11 37

• le jeudi 02 mai 2019 de 8h à 16h et le vendredi 03 mai 2019 de 8h à 15h

• du lundi 06 mai au mardi 07 mai 2019 de 8h à 16h.





Piton



• Centres de loisirs sans hébergement : Du 15 juillet au 02 août 2019

• Activités " Mercredi Jeunesse " : Du 28 août au 18 décembre 2019

(hors vacances scolaires et jours fériés)



Pour préinscrire les enfants aux centres aérés et aux activités " Mercredi Jeunesse " qui seront organisés dans les écoles maternelle/élémentaire de Piton A, contactez le 06 92 25 62 08 ou le 06 92 07 18 50 ou le 02 62 71 11 37 :

• du mardi 23 avril au jeudi 25 avril 2019 de 8h à 16h

• le vendredi 26 avril 2019 de 8h à 15h





Le Plate



• Centres de loisirs sans hébergement : Du 15 juillet au 02 août 2019

• Activités " Mercredi Jeunesse " : Du 28 août au 18 décembre 2019

(hors vacances scolaires et jours fériés)



Pour préinscrire les enfants aux centres aérés et aux activités " Mercredi Jeunesse " qui seront organisés dans les écoles maternelle/élémentaire du Plate, contactez le 06 92 25 62 08 ou le 06 92 07 18 50 ou le 02 62 71 11 37 le jeudi 16 mai de 8h à 16h et le vendredi 17 mai 2019 de 8h à 15h.



Les centres de loisirs ne seront pas organisés au sein de l’école maternelle du Plate en juillet/août 2019 pour cause de travaux.





La Chaloupe



• Centres de loisirs sans hébergement : Du 15 juillet au 02 août 2019



Pour préinscrire les enfants aux centres aérés qui seront organisés dans écoles maternelle et élémentaire de la Chaloupe centre, contactez le 06 92 25 62 08 ou le 06 92 07 18 50 ou le 02 62 71 11 37 le lundi 13 mai au mardi 14 mai 2019 de 8h à 16h.











2. Paiement des frais d’inscription



Les inscriptions de vos enfants seront validées qu’après vérification des pièces justificatives et paiement. En cas de non règlement des frais d’inscription à l’échéance fixée, le service Enfance Jeunesse procédera à l’annulation de la réservation de la place d’accueil.



Date et lieu de paiement :





L’Étang



Du lundi 27 mai au mardi 28 mai 2019 de 8h à 16h au Service Enfance Jeunesse à Saint-Leu.





Saint-Leu



Du lundi 27 mai au mardi 28 mai 2019 de 8h à 16h au Service Enfance Jeunesse à Saint-Leu.





Piton



Le mercredi 05 juin et le jeudi 06 juin 2019 de 8h à 16h au Service Proximité situé au 2 bis rue de l’Eglise 97424 Piton Saint-Leu.





Le Plate



Le jeudi 13 juin 2019 de 8h à 16h à la Plateforme de Services du Plate.





La Chaloupe



Le mercredi 12 juin 2019 de 8h à 16h à la Mairie Annexe de la Chaloupe.









Derniers délais pour effectuer le règlement des frais d’inscription :



Du mercredi 19 juin au vendredi 28 juin 2019 de 8h à 15h au Service Enfance Jeunesse au 3, rue de l’Étang 97436 Saint-Leu, téléphone 02 62 71 11 36 et fax 02 62 34 91 19





3. Modalité d’inscription



• Les inscriptions sont obligatoires et doivent être effectuées à chaque semestre.



• Les enfants scolarisés âgés de 3 à 12 ans peuvent être inscrits aux différents accueils de loisirs sans hébergement du second semestre 2019 : centre de loisirs et activités " Mercredi Jeunesse ".



• Les places sont limitées pour les différentes activités proposées.



• Les dossiers d’inscription remis par le Service Enfance Jeunesse doivent être dûment renseignés (le formulaire d’inscription, la fiche sanitaire, l’autorisation de droit à l’image), signés et accompagnés du règlement des frais d’inscription.



• En cas d’indisponibilité, les responsables légaux de l’enfant peuvent désigner une personne de leur choix pour effectuer les démarches d’inscription à leur place à condition de fournir obligatoirement une lettre de procuration.



• Pièces obligatoires à fournir avec le dossier d'inscription : photocopie des vaccins à jour.



• Pièces obligatoires à présenter en original lors de l'inscription : justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois, livret de famille, justificatif de revenu (3 dernières fiches de paie ou attestation ASSEDIC ou attestation RSA datant de moins de 3 mois) et assurance extra-scolaire.



• Le paiement s’effectue auprès du régisseur par espèces ou chèque.



• Les enfants n’ayant pas obtenu de places lors de la période des pré-inscriptions seront inscrits sur une liste d’attente. En cas de désistement, le service prendra contact avec les familles.



La Caisse d’Allocations Familiales cofinance les accueils de loisirs sans hébergement mis en place par la Commune de Saint-Leu.