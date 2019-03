Félicitations à Ignace et Thérésia Gonthier qui ont fêté samedi 29 mars 2019 en soirée à Piton Saint-Leu leurs 55 ans de mariage en compagnie de leurs enfants, petits- enfants, arrière petits-enfants et amis.

Bruno Domen, Maire de Saint-Leu et les élus Mesdames Lacaille et Comorassamy, Messieurs Zettor et Baptisto étaient présents pour leur souhaiter un joyeux anniversaire de mariage.