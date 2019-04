Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 minutes

Dans le cadre du rallye régional d'Etang-Salé organisé par la ligue de sport automobile la circulation sera interdite sur le chemin Lelièvre à Saint-Leu ce samedi 6 avril 2019 de 11h30 à 20h00 sur la portion située entre la rue Jules Verne et la RD13. La circulation des piétons sera également interdite sur cette portion de route aux horaires de la course. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur

