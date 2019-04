Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Rendez-vous le dimanche 14 avril au parc 20 décembre pour célébrer la nouvelle année tamoule 5120 et profiter en famille et entre amis des animations et spectacles organisés par les associations et la ville de Saint-Leu.

