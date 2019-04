Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Nouvel an tamoul s'est déroulé à Saint-Leu ce dimanche 14 avril 2019, pour célébrer l'arrivée de l'an 5120. Une visite du maire et de ses élus s'est notamment tenue sur les divers stands et sur les animations podiums.

