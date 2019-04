Irène et Joseph Gonneau ont célébré le dimanche 14 avril 2019 leurs 50 ans de mariage à la salle du Foirail. Joseph, ancien facteur à Paris, a fait la connaissance de Irène lors d'une de ses tournées.

Aujourd'hui ils ont trois enfants et trois petits-enfants. Le maire Bruno Domen et Marie-Claire Lacaille, élue déléguée aux personnes âgées, ont partagé en leur compagnie et celle de leur famille et amis, ce moment de bonheur.