Le Leu Tempo Festival dévoile la programmation complète de son événement, qui se déroulera du 16 au 18 mai 2019. Comme chaque année, il se déroulera bien évidemment dans les rues et lieux de vie de Saint-Leu.

Avec la collaboration du Séchoir, scène conventionnée porteuse de cette manifestation, Saint-Leu accueille pour la 21ème édition des artistes et des associations venus pour enchanter les yeux des petits et grands. De nombreuses performances sont prévues, allant des arts de rue au cirque en passant par le théâtre et la musique.

La programmation complète est à retrouver ici.