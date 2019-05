Lui était originaire de La Chaloupe, elle du quartier de La Fontaine. C'est la grand-mère qui avait fait l'intermédiaire pour qu'ils se rencontrent et se côtoient. Deux ans après leurs fiançailles, Willy a demandé la main d'Inès plus connue sous le nom de Lalou.

Le couple Rivière a tout d’abord vécu à Saint-Leu avant de rejoindre le chef lieu pour des raisons professionnelles.Monsieur a exercé dans le bâtiment, Madame dans la grande distribution. Des années de labeurs avec pour objectif l’intention d’ouvrir un gîte de France. Leur rêve a été concrétisé. Et Inès donne toujours un coup de main pour faire tourner l’activité familiale. Lalou nous confie " jadis nous n’avons pas beaucoup fait de fête". Aujourd’hui les époux Rivière se rattrapent en fêtant comme il se doit leurs noces d’Orchidée en compagnie de leurs proches. Leur union a donné naissance à 4 garçons, qui à leur tour ont donné naissance à leurs 11 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants, 2 autres sont en route actuellement nous confie Lalou.Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, Marie-claire Lacaille, Adjointe déléguée à la 3ème jeunesse et Roland Félicité, conseiller municipal, ont tenu à les féliciter à l’occasion de leurs 55 ans de mariage.