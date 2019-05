Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La mairie de Saint-Leu signale une page frauduleuse sur Facebook qui propose des aides financières au nom de la mairie de Saint-Leu. la commune est bien embarrassée "depuis la mise en ligne de ce compte "plusieurs administrés nous interrogent via le CCAS pour s'enquérir de ces aides". Malgré le fait que la mairie ait signalé la page frauduleuse, elle est toujours en ligne et propose monts et merveilles aux administrés saint-leusiens. D'ailleurs, ils sont 172 à suivre ce faux compte. "Nous rappelons que seule la page @saintleu.re est officielle et que toutes autres copies/dérivées sont donc factices" poursuit la mairie avant de rappeler qu'"une recrudescence de ce type de page proposant jeux et gains est observée sur les réseaux, usurpant l'identité de personnalités connues et de médias locaux."

La mairie de Saint-Leu signale une page frauduleuse sur Facebook qui propose des aides financières au nom de la mairie de Saint-Leu. la commune est bien embarrassée "depuis la mise en ligne de ce compte "plusieurs administrés nous interrogent via le CCAS pour s'enquérir de ces aides". Malgré le fait que la mairie ait signalé la page frauduleuse, elle est toujours en ligne et propose monts et merveilles aux administrés saint-leusiens. D'ailleurs, ils sont 172 à suivre ce faux compte. "Nous rappelons que seule la page @saintleu.re est officielle et que toutes autres copies/dérivées sont donc factices" poursuit la mairie avant de rappeler qu'"une recrudescence de ce type de page proposant jeux et gains est observée sur les réseaux, usurpant l'identité de personnalités connues et de médias locaux."