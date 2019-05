Du 16 au 18 mai 2019, le Leu Tempo festival revient pour investir les rues et lieux de vies de Saint-Leu. Le réseau Kar'ouest du TCO a adapté son offre de bus pour faciliter les allers et venues des festivaliers saint-leusiens durant ces trois jours. (Photo RB/www.ipreunion.com)

Des navettes gratuites feront l'aller-retour entre la mairie de Saint-Leu et l'arrêt Piton, au Séchoir, jusqu'à 22 heures le jeudi et le vendredi et jusqu'à 2 heures du matin le samedi soir. Les lignes 41, 42 et 62 seront aussi renforcées en soirée, aux tarifs habituels en vigueur.

Retrouvez plus d'informations sur les horaires en suivant ce lien.