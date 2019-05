Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

Le mercredi 29 mai 2019, deux lectures auront lieu au musée Stella Matutina à Piton Saint-Leu dans le cadre du sixième festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc et qui se produit pour la troisième fois à La Réunion cette année. Les acteurs Sergio Grondin et Hippolyte Girardot liront respectivement Dofé sou la pay kann de Graziella Leveneur, écrit en créole, et Le nom de la rose de Umberto Eco.

