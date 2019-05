Bruno Domen, le maire de Saint-Leu, a symboliquement donné ce mardi 21 mai 2019 au matin le premier coup de pioche des travaux de création de réseaux d'eaux usées du chemin Moutien à Grand Fond.

Après les secteurs de Piton Bois-de-Nèfles et de Maduran, la ville de Saint-Leu lance donc de nouveau travaux de réseaux d’assainissement pour les quartiers de Stella et de Grand Fond.

Le coût de cette nouvelle tranche qui concernent les canalisations se monte à 1 289 163 euros. La deuxième étape de travaux du poste de refoulement interviendra pour 130 000 euros.

Depuis 2008, la collectivité mène une politique d’investissement dynamique en la matière afin d’accompagner le développement urbain de la Commune. " Il s’agit de travaux qui ne sont pas visibles mais ils sont nécessaires et permettront à la population de bénéficier de plus de 30 ans de tranquillité " a expliqué le maire aux habitants du quartier présents ce matin pour le lancement des travaux qui se termineront en novembre 2019.

En effet, c’est la mairie qui doit s’assurer de la salubrité publique de son territoire et l’évacuation des eaux usées en fait partie.

Bruno Domen accompagné de ses adjoints, Pierre Guinet, Elie Léar, Michèle Hoarau, Sylvie Comorassamy et des conseillers municipaux, Josian Zettor et Nadine Planesse, élue déléguée à l’assainissement et à l’eau potable, a remercié le représentant de l’Office de l’eau, Faïçal Badat également présent. En effet, l’Office de l’eau participe au financement de cette opération à hauteur 381 200 euros.

L’agence française de la biodiversité participe également pour 840 000 euros et l’Etat par un fonds exceptionnel à l’investissement public local pour un montant de 300 000 euros.

