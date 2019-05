Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Irène Bastien est née le 24 mai 1915 à Saint-Leu. Cette native et habitante de La Chaloupe a eu 9 enfants et a aujourd'hui 11 petits enfants, 20 arrière petits enfants et 5 arrière-arrière petits enfants. Elle a fêté ce vendredi 24 mai ses 104 ans. Toujours alerte et joviale, elle raconte avec amusement et sourire les nombreuses anecdotes qui ont marqué sa longue vie. Le maire Bruno Domen accompagné de ses adjointes, Marie-Claire Lacaille et Jacqueline Silotia se sont joints aux proches de la gramoune pour cette journée spéciale.

