Le conseil municipal de Saint-Leu s'est réuni ce jeudi 6 Juin 2019. Parmi les points à l'ordre du jour, les élus ont approuvé les comptes 2018 de la collectivité. De 2014 à 2017, la Ville a connu une période de développement intense avec plus de 100 millions d'euros d'investissements. Depuis 2017, la majorité municipale a accentué de manière conséquente, ses efforts en matière de gestion.

Cette décision est conforme à la stratégie globale des finances définie sur la mandature. Elle prend également en compte la période de restrictions budgétaires imposées aux collectivités et les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes.

C’est ainsi que la Ville de Saint-Leu a connu une baisse de ses charges de fonctionnement. La volonté de la majorité municipale a aussi été de clôturer les investissements en cours avant d’entamer un nouveau programme d’équipements.

Cette stratégie commence à porter ses fruits puisque les comptes 2018 adoptés en séance font état :

- d’un résultat global de clôture positif sur tous les budgets

- d’une épargne brute confortable : 6 386 500 €

- d’une épargne nette positive : 1 864 000 €

- de l’encours de la dette en diminution

- d’une capacité de désendettement nettement améliorée et inférieure à la limite des douze années fixée par la direction générale des finances publiques (7,25 ans)

- d’un recours à l’emprunt maîtrisé, avec une inflexion après une évolution importante ces dernières années.

Une vigilance accrue doit se maintenir sur la gestion du budget communal en cette période de fortes contraintes et d’incertitudes. Toutefois, la base financière de la collectivité étant assainie et renforcée, c’est plus sereinement que peut se poursuivre la construction de Saint-Leu.

Le maire de Saint-Leu a rappelé que sur la période à venir, ce sont plus de 50 millions d’euros d’investissements qui sont programmés. Le Maire a déclaré vouloir garder le cap du développement avec un fort engagement en faveur de l’investissement et la poursuite des actions quotidiennes de la ville au service de l’épanouissement de la population.

Mairie de Saint-Leu