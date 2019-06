Le dimanche 9 juin 201,9 de 10h30 à 16h30, se déroulera pour la septième année consécutive le Ti-zourit au gymnase Noé Phalaris à la Chaloupe Saint-Leu.

Les plus jeunes de la discipline se sont donnés rendez-vous pour la découverte de l’univers de la compétition. Les catégories Microbes, Poussins et Benjamins s’affronteront sur 14 blocs, préparés spécialement par l’équipe d’ouvreur de la Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade.

Comme l’année précédente, cette compétition attire beaucoup les jeunes. En effet plus de 64 jeunes compétiteurs seront présents à cet évènement qui permettra de déceler les nouveaux champions de la Réunion.