Publié il y a 9 minutes / Actualisé le Mardi 18 Juin à 08H05

Une journée dédiée aux activités sportives est organisée ce samedi 22 juin 2019 dès 8h00 sur le complexe sportif de Stella à Saint-Leu. "Cette journée est gratuite et ouverte à tous afin de promouvoir le sport et les valeurs de l'Olympisme avec Paris 2024" indiquent la mairie de Saint-Leu et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) organisatrices de l'événement

