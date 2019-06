Dans le cadre de l'Aire Maritime Educative de Saint-Leu, une matinée a été organisée ce mercredi 26 juin 2019 par la classe de l'école du centre porteuse du projet (classe de Mme Léandre) en présence des partenaires et de l'élu Lee Ah Naye et des élèves d'une classe de la Plaine Saint-paul invitée pour l'occasion.

Neuf ateliers avaient lieu parmi lesquels la présentation d’une exposition sur les travaux des élèves.



Pour rappel, une " aire marine éducative " est une zone maritime littorale de petite taille qui est gérée de manière participative par les élèves d’une école primaire.Le label " Aire marine Éducative " (AME) reconnait la mise en place d’une démarche éco-citoyenne qui met les élèves au cœur d’une réflexion collective sur la gestion et la protection du patrimoine naturel et culturel marin et qui implique la commune et les usagers de ce patrimoine.