La ville de Saint-Leu organise pour la 22ème année consécutive le concours "maisons et jardins fleuris". Pour les inscriptions, ça se passera auprès du service environnement et dans les mairies annexes du 15 juillet au 15 août 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Saint-Leu regorge de cours fleuries toutes plus belles les unes que les autres. Bien plus qu’une passion, entretenir un jardin est un art qui se doit d’être récompensé et félicité. La municipalité organise donc pour la 22ème année consécutive le concours Maisons et Jardins Fleuris " explique la commune.



Ce concours a pour mission d’encourager l’amélioration du cadre de vie saint-leusien grâce au fleurissement et à l’embellissement des espaces privés.



Après la phase d'inscription, qui se terminera le 15 août, les visites de présélection auront lieu le 5 septembre.