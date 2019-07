Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

A Saint-Leu, la journée du Handicap est placée cette année sous le signe des talents. Ce samedi 20 juillet 2019 les acteurs et partenaires de cet événement, depuis 8h, organisent un rassemblement et une marche des associations sur le front de mer. L'ouverture des stands dans le Parc du 20 Décembre suivra avant le défi Kapla et de nombreuses animations sportives et musicales sont à découvrir.

