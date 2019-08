En partenariat avec la ville de Saint-Leu, l'ACOSL, club d'athlétisme de la ville, organise le 15 août "les Foulées semi-nocturnes", une course de 10 km sur route. Le départ est donné à 17h et les participants doivent s'inscrire avant le 13 août. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Qui peut courir

La course est ouverte aux licenciés FFA et aux non licenciés, des catégories Cadets à Masters féminines et masculines.

La course est également ouverte aux personnes porteuses de handicap ayant une licence des ligues et comités Handisport et Sport Adapté et ayant la capacité de parcourir 10 km en moins de 1h30.

Où se rendre

L’horaire de départ de la course est fixé à 17h devant l’hôtel de ville de Saint-Leu et l’arrivée est dans le stade de football du centre-ville de Saint-Leu. Le nombre maximal de participants est fixé à 400.

Où s'inscrire

Les concurrents doivent s’inscrire au plus tard le mardi 13 août 2019 à 20h, sur le site internet www.sportpro.re ou par téléphone au 06 92 07 67 52 / 02 62 34 90 25.

Le paiement peut se faire au moment de la remise des dossards le 15 août de 10 h à 16h, au stade de football du centre-ville de Saint-Leu.