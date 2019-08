Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Les enfants de Saint-Leu retrouveront dès le 28 août 2019 les mercredis jeunesse. Jusqu'au 18 décembre, les équipes municipales attendent les marmailles pour des activités ludiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaire de Piton A et l'école primaire de La Pointe des Châteaux. Pour rappel les activités se font hors vacances scolaires et jours fériés.

