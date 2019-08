Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

A partir du 15 septembre 2019, le cabinet de garde de Saint-Leu (SOS Saint-Leu) assurera une ouverture en semaine tous les après-midi à partir de 13 heures avec une activité orientée sur la traumatologie et traumatologie sportive (plâtres - sutures) ainsi que la prise en charge et l'orientation des urgences médico-chirurgicales non programmées. Le cabinet fermera à minuit.

A partir du 15 septembre 2019, le cabinet de garde de Saint-Leu (SOS Saint-Leu) assurera une ouverture en semaine tous les après-midi à partir de 13 heures avec une activité orientée sur la traumatologie et traumatologie sportive (plâtres - sutures) ainsi que la prise en charge et l'orientation des urgences médico-chirurgicales non programmées. Le cabinet fermera à minuit.