La DEAL présente son nouveau plan pour la prévention des risques et invite les habitants de Saint-Leu à s'exprimer à ce sujet. (Photo: rb/www.ipreunion.com)

L'avis d'enquête publique a été lancé par la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), sous l’autorité du préfet, sur le Plan de Prévention de Risques Inondations à Saint-Leu. Pour consulter les modalités de l'enquête et les détails du nouveau plan de prévention des risques naturels et prévisibles : site internet de la DEAL.