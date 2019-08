A trois semaines du lancement des festivités de la fête de la Salette, les artistes se sont réunis dans la salle du Conseil municipal le mercredi 28 août 2019 afin de préparer collectivement l'événement avec le service Animation de la Ville qui leur a communiqué notamment les horaires des balances. L'événement se déroulera du 19 au 22 septembre, au parc du 20 décembre à Saint-Leu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le jeudi 19 septembre dès 20 heures, Alliance Kréol ouvrira en live les festivités sur la scène de La Ravine. A 21 heures El, Lucyana, Lucie seront en show case.

La deuxième soirée sera placée sous le signe du Séga avec dès 20 heures le groupe Nova sur scène à Saint-Leu suivi de Laura Beg.

La samedi soir 21 septembre, une grande soirée zouk & dance hall sera à vivre avec un show de DJ N’Rick & Batman avant le spectacle tant attendue dès 20h45 de Zouk Machine. "Un groupe qui fait danser toutes les générations" ont précisé Laurent Hibon et leur producteur Johnny Hospital, qui produit également les artistes de dance hall Junior, Abdoul, DJ Sebb, Capitaine, Deric, Nikky Larson, DJ Noox et Chko One. Ces derniers monteront sur scène à partir de 22h15.



Pour le dimanche 22 septembre, Sun Océan présentera un radio crochet comme chaque année dès 16 heures, suivi d’un show mode. Le plateau artistique "Décibel" proposera pour la dernière soirée des concerts de Jess &Nikos, Tobo, Natan, Jean Pierre, Sheyrone, Adam et Médérice.