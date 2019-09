Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Joseph et Raphaëla Viranaïken ont fêté ce jeudi 12 septembre 2019 leurs noces d'or en présence du maire de Saint-Leu et du conseiller municipal Wilfried Baptisto. Pour la petite histoire c'est en allant chercher de l'eau à la citerne publique du quartier qu'on appelait "Quatre robinets " que Raphaëla a fait la connaissance de Joseph. Celui ci l'aida à porter ses seaux remplis d'eau jusqu'à sa maison. Ils se sont donc mariés et ont aujourd'hui deux enfants et quatre petits-enfants.

Joseph et Raphaëla Viranaïken ont fêté ce jeudi 12 septembre 2019 leurs noces d'or en présence du maire de Saint-Leu et du conseiller municipal Wilfried Baptisto. Pour la petite histoire c'est en allant chercher de l'eau à la citerne publique du quartier qu'on appelait "Quatre robinets " que Raphaëla a fait la connaissance de Joseph. Celui ci l'aida à porter ses seaux remplis d'eau jusqu'à sa maison. Ils se sont donc mariés et ont aujourd'hui deux enfants et quatre petits-enfants.