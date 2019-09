Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Marie Georges 72 ans et Mélanie 71 ans ont fêté leur 50e anniversaire de mariage ce dimanche 15 septembre 2019 en compagnie de leurs proches dans le quartier de l'Étang Saint-Leu. Les époux Vandenesse, surnommés Monsieur et Madame "Didine" ont reçu pour l'occasion la visite du maire Bruno Domen et de l'élue de quartier déléguée à la 3e jeunesse Marie-Claire Lacaille. Les représentants de la Ville ont adressé tous leurs meilleurs voeux au couple qui a franchi le cap des 50 ans de mariage. Une union qui aura donné naissance à 5 enfants, 6 petits-enfants et 3 arrières-petits-enfants (Photo mairie de Saint-Leu)

