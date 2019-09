Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Les fêtes de la Salette commencent ce jeudi 19 septembre 2019 à Saint-Leu. Exceptionnellement, la traditionnelle messe de ce jeudi matin ne sera pas célébrée par Monseigneur Aubry. Elle regroupe plusieurs milliers de fidèles. Dès ce jeudi après-midi, la place sera laissée aux animations foraines. Des manèges et divers stand de jeux, d'artisanat et de restauration sont prévus. La musique sera au coeur de cet évènement notamment avec le concert de Zouk Machine samedi et un radio crochet le dimanche (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

