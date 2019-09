Des animations en tout genre sont organisées par les différents musées de la mairie de Saint-Leu pour ces 36e journées européennes du patrimoine. Entre autres,les visiteurs pourront faire des visites guidée du Four à Chaux de Méralikan, apprendre le processus de fabrication du sel au Musée du Sel, découvrir des collection et ateliers au jardin botanique Mascarin ou encore des expositions au musée de Stella Matutina, durant tout le week-end du 21 et 22 septembre 2019.

Four à Chaux – Méralikan

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 9h30 ; 10h30 ; 11h30 ; 14h ; 15h ; 16h.

• Visite guidée du Four à Chaux Pierre Méralikan. Un guide touristique vous dévoilera toute l’histoire et les anecdotes liées à ce lieu de vie lontan, notamment à travers l’espace scénographique inauguré en juin dernier. Parking dispo aux accès nord et sud du site. Possibilités de déjeuner et de dîner au restaurant sur place

Musée du Sel

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 09h00 à 17h00.

• Processus de fabrication du sel à La Pointe au Sel et Sal de los Anders : Des salines à plus de 3 000 m d’altitude. A La Réunion, dans les salines de la Pointe au sel, l’eau de mer est prise dans l’océan et le sel est obtenu par évaporation progressive dans des bassins sous l’action conjuguée du soleil et du vent. Le site est idéalement placé, dans une des régions les plus ensoleillées et ventées de l’île.

10h00 – 11h30/14h00-15h30 : visites guidées (30 personnes)

10h00-11h30/14h00-15h30 : atelier de confection d’un bijou en pâte de sel

Mascarin jardin botanique

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre.

• 9h00 - 17h00 : " Cueillir " Anne Fontaine vit et travaille à La Plaine des Cafres. Sur son terrain, elle utilise l’espace de son jardin comme matière de sa création plastique. Contempler devient un acte conscient, flâner un rituel.



• 11h00 : Collection " Réunion ", Un espace de découverte des espèces indigènes et endémiques. La collection " Réunion " est une clé de compréhension du paysage et de la flore originelle de La Réunion. Durée : 45 mn.



• 14h00 : Collection " Plante lontan ", Un espace de découverte des espèces exotiques à valeur économique et introduites à La Réunion au fil de l’histoire. Cet espace vous donnera les clés de compréhension du paysage et de la flore de La Réunion, de leur évolution depuis le XVIIème siècle jusqu’à nos jours. Durée : 45 mn.



• 18h00 – 20h00 : " L’inventaire des arbres remarquables de la Réunion ".

Vendredi 20 de 10h à 12h00

• Utopik Bazar : déambulation sur échasses avec jonglerie.



Samedi 21 septembre à 10h.

• Inauguration Label " jardin remarquable " : A l’occasion, des " Journées Européennes du Patrimoine ", se déroulera l’installation officielle de la plaque " Jardin remarquable ", à l’entrée du site de Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion.

Samedi 21 septembre de 10h30-11h30 et 14h30 – 16h30.

• Trier les brèdes. Dans le cadre de l’exposition " Cueillir " qui aura lieu tout le mois de septembre à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, l’artiste propose un temps d’échange avec le public autour d’un geste ancien celui de " trier les brèdes ".

Samedi 21 et dimanche 22 à 14h00.

• Distillation de géranium. Dans la collection " Plantes lontan ", découvrez le fonctionnement de notre alambic et assistez à une cuite de géranium.

Musée Stella Matutina

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 09h30 à 17h30

• Visite du parcours muséographique, centré sur l’ancienne usine à sucre et les Hommes qui la font vivre.... un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et économiques.



• Expo temporaire Tschiéga ségas : Musiques et danse de l’océan Indien. Partitions anciennes, enregistrements inédits, photographies, disques vinyles, vidéos et instruments vous accompagnent à la découverte de l’histoire fascinante des ségas de l’océan Indien, de leurs origines à nos jours.



• 10h30 et 15h00 : Performances slamées dans le musée avec l’Association Slam La Kour

• 11h00 et 16h00 : Concerts acoustiques (percu, piano, voix) avec Marthe Lebon et Paël Gigan

• 10h00 et 14h00 : Ateliers autour de l’apprentissage du séga lontan et initiation aux percussions pour les 4-8 ans.

Samedi 21 septembre de 14h00 à 17h30

• Séance de dédicace de l’illustrateur Moniri M’Baé à la boutique du musée. Livres sonores de l’auteur en vente sur place.

Retrouvez le programme complet de ces 36e journées européennes du patrimoine ici.