Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Mercredi 18 Septembre à 16H03

Journée d'initiation au Tchoukball le samedi 26 octobre 2019 de 18h à 09h du matin le dimanche 27 octobre. Au programme : séances d'initiation et matchs, tournois pour les confirmés, match internationaux sur écran géant et activités sportives. Café, thé et petit déjeuner offert.

Journée d'initiation au Tchoukball le samedi 26 octobre 2019 de 18h à 09h du matin le dimanche 27 octobre. Au programme : séances d'initiation et matchs, tournois pour les confirmés, match internationaux sur écran géant et activités sportives. Café, thé et petit déjeuner offert.