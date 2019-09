Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Irène et Antoine Ramsamy se sont dits " oui " il y a 55 ans et s'aiment toujours comme au premier jour. Le 22 septembre 2019, le couple a fêté ses noces d'orchidée entouré de ses proches, trois enfants, cinq petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Une journée sous le soleil, pleine de joie, l'occasion de se remémorer les bons souvenirs. Le maire de Saint-Leu ainsi que des élus sont venus partager ce moment exceptionnel.

