Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Ce jeudi 26 septembre 2019, Marie-Thérèse et Joseph ont célébré leur 55ème anniversaire de mariage. Amoureux comme au premier jour, c'est dans la maison familiale à l'Étang Saint-Leu entouré de ses proches - six enfants, six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants - que le couple a profité de cette belle journée. Joseph a été chauffeur de camion pour des entreprises de BTP et Marie-Thérèse était femme au foyer et s'occupait des enfants. Noces d'orchidée cette année, en 2020, pour les 56 ans de mariage, ce seront les noces de lapis-lazuli.

