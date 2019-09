Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le centre du service national la Réunion-Mayotte (CSN-RM) a signé une convention avec la mairie de Saint-Leu pour accueillir, le lundi 7 octobre 2019 à Piton Saint-Leu, les jeunes de la commune qui ont entre 17 et 19 ans afin qu'ils effectuent la dernière étape de leur parcours citoyenneté, leur journée défense et citoyenneté (JDC). Celle-ci sera exceptionnelle car l'activité défense et citoyenne (de 10h30 à 11h30) sera orientée sous le thème de la sensibilisation à la protection de l'environnement à la Réunion en partenariat avec le TCO.

