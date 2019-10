Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Jeanne Palas, 66 ans, a été élue Miss Mamie Saint-Leu ce mercredi matin 9 octobre 2019 à la salle du Foirail. Miss Mamie a eu quatre enfants, six petits- enfants et trois arrière-petits-enfants. "Dans sa vie elle a su faire face à des moments difficiles pour élever ses enfants" indique la mairie de Saint-Leu. "De nombreux membres de sa famille étaient présents pour la voir ce mercredi relever le défi et assister à son couronnement devant Marie-Elienne Otro, 1ère dauphine, et Gloria de Boisvilliers, 2ème dauphine de Miss Mamie 2019" dit encore la mairie saint-leusienne (Photo D.R./Mairie de Saint-Leu)

