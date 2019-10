Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Cette année, le Festival de la Rando nous emmène à Mafate, la Chaloupe Saint-Leu et le Maïdo pour sa 5ème édition. Au programme : animations, rencontres, surprises et activités en tout genre. Après un premier week-end à Mafate les 5 et 6 octobre, deux parcours sont au programme pour les 12 et 13 octobre. (Photo d'illustration Maïdo rb/www.ipreunion.com)

