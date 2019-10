Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'Hôtel des Postes de Saint-Leu est un espace culturel ouvert depuis novembre 2014 qui accueille tout au long de l'année des expositions temporaires et permet la rencontre et la découverte d'artistes locaux ou étrangers. La municipalité de Saint-Leu lance un appel à candidatures aux artistes en arts pictural et sculptural pour la saison 2020. Les oeuvres sont visibles gratuitement aux heures d'ouverture et bénéficient d'un passage de public assez conséquent en raison de la proximité de l'Hôtel de Ville et des services.

L'Hôtel des Postes de Saint-Leu est un espace culturel ouvert depuis novembre 2014 qui accueille tout au long de l'année des expositions temporaires et permet la rencontre et la découverte d'artistes locaux ou étrangers. La municipalité de Saint-Leu lance un appel à candidatures aux artistes en arts pictural et sculptural pour la saison 2020. Les oeuvres sont visibles gratuitement aux heures d'ouverture et bénéficient d'un passage de public assez conséquent en raison de la proximité de l'Hôtel de Ville et des services.