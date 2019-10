Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Ce mercredi 23 octobre 2019, la première réunion de concertation publique aura lieu à la maison de quartier du Plate à 17h30. Les Saint-Leusien(ne)s sont appelé(e)s à donner leur avis et leurs propositions sur le plan local d'urbanisme de la commune. Ces propositions seront mis à la disposition du public lors des réunions de quartiers et à la Direction de l'Aménagement et du Développement.

