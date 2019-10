Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La ville de Saint-Leu invite ses habitants à une nouvelle réunion de concertation publique ce mercredi 30 octobre 2019 à 17h30 à la Salle polyvalente de La Chaloupe. Les avis et propositions pourront être rédigés dans un recueil mis à la disposition du public lors des réunions de quartiers et à la Direction de l'Aménagement et du Développement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

