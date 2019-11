Vu le bulletin de vigilance Forte houle émis ce mercredi 6 novembre 2019, le maire de Saint-Leu a pris un arrêté afin de réglementer la circulation des piétons et des activités nautiques sur l'ensemble du littoral saint-leusien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A compter de demain matin, mercredi 6 novembre 2019 à 9h et ce jusqu’à la levée de la vigilance, la baignade et toutes les activités nautiques sont interdites ainsi que l’accès au littoral de Saint-Leu et la circulation sur les voies piétonnes du front de mer.

La plus grande vigilance est recommandée car un train de houle de Sud-Sud Ouest abordera nos côtes demain mercredi 6 novembre en cours de journée. Le pic de houle est prévu au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Zones concernées : de la Pointe de la Table à la Pointe des aigrettes en passant par la Pointe au Sel.

